La Lettonia abbraccia il Papa: scommettiamo sulla fraternità

Riga, (askanews) - Da Vilnius, in Lituania, Papa Francesco è volato a Riga, in Lettonia, per la seconda tappa del suo viaggio nei paesi Baltici. Dopo il discorso alle autorità civili del Paese, nel palazzo presidenziale di Riga, dove ha ricordato i cento anni dell'indipendenza e il prezzo pagato per conquistare la libertà, Bergoglio ha elencato le dure prove attraversate dal popolo lettone, l'orrore della guerra, la repressione politica, la persecuzione, l'esilio, sottolineando come la fede e la religione abbiano fatto da collante. Messaggio principale di questa tappa, l'invito a scommettere sulla fraternità e a smettere di diffidare degli altri.

Gli abitanti di Riga lo hanno accolto calorosamente.

"Sono venuta appositamente da Sigulda per vederlo - racconta una ragazza che ha percorso diversi chilometri per il Papa - sono emozionata, per me è una fonte d'ispirazione".

"E' una grande emozione - dice un abitante di Riga - è un bene per tutti gli europei, abbiamo bisogno di più relazioni umane tra genti diverse, tra nazioni diverse. Questa visita è una bellissima cosa".

Per il Paese è un momento d'orgoglio.

"Un evento davvero grande, per la Lettonia è forse la cosa più importante capitata nell'ultimo anno" ricorda un'altra abitante della città.

Il Papa concluderà il viaggio nei paesi Baltici con l'Estonia prima di far ritorno in Italia.