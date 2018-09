Manovra, Conte: nuovo vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio

Roma (askanews) - Nel "pomeriggio" ci sarà un nuovo vertice sulla manovra, dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. Lo ha riferito il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il governo sta lavorando sulla manovra e ne esaminerà i "dettagli" fino "all'ultimo" quando il Consiglio dei ministri varerà la nota di aggiornamento al Def, appuntamento atteso per il giovedì 27 settembre. E' quanto ha affermato il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, dopo il Cdm che ha varato il decreto sicurezza.

"Da poco ci siamo riuniti", ha detto Conte dopo un vertice di questa mattina sulla manovra che ha preceduto il Cdm, e, ha proseguito, c'è stato "un ulteriore passaggio sui dettagli e la messa a punto sulla manovra economica che presenteremo al paese e continueremo nel pomeriggio" e "saremo lì a curare tutti i dettagli fino all'ultimo finchè non delibereremo la nota aggiuntiva del Def".