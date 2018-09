Milano, 500 donne in bicicletta per la Fancy Women Bike Ride

Milano (askanews) - Domenica 23 settembre si è svolta la prima edizione di Milano Fancy Women Bike Ride, evento internazionale che ha letteralmente conquistato il cuore della città meneghina. Oltre 500 donne hanno sfilato sulle loro biciclette cogliendo l'invito a partecipare alla pedalata tutta al femminile che promuove l'uso del mezzo di trasporto più simpatico del mondo e che chiede più spazio per le donne in strada, in città, nella società. L'evento quest'anno ha coinvolto ben 70 città di 6 paesi e ha riscosso ovunque entusiasmo e interesse dei cittadini che desiderano più spazio per le persone e meno per le auto. Milano Fancy Women Bike Ride si conferma sicuramente come uno dei momenti di spicco della Milano Bike City (15-30 settembre), la due settimane dedicata al mondo della bici.