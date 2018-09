Moavero: buon lavoro su manovra, volta a favorire la crescita

New York, (askanews) - Sulla manovra la discussione è stata "buona". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

"La discussione - ha detto parlando con i giornalisti - è buona, adesso vediamo gli esiti, augurandoci che siano altrettanto buoni. La discussione si è svolta in un clima estremamente positivo, dove tutti hanno potuto far presenti i vari elementi, sia chi ritiene che si debba fare qualcosa di più in un senso e chi ritiene che si debba fare qualcosa di più in un altro. L'idea è quella di fare una manovra votata a favorire la crescita, che è fondamentale, perché se c'è crescita cambiano anche i dati relativi a deficit e stock di debito. L'obiettivo è comunque quello di mantenere una traiettoria discendente del debito".