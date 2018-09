Salvini: domande asilo sospese per condanna o pericolo sociale

Roma, 24 set. (askanews) - "Per i richiedenti asilo è prevista la sospensione della domanda in caso di pericolosità sociale, o in caso di condanna in primo grado"; lo ha detto rispondendo a una domanda il ministro dell'Interno Matteo Salvini, presentando in conferenza stampa il decreto sicurezza e immigrazione. "E' una delle mediazioni suggerite e raggiunte, il tutto nasce anche dalla vita reale, da un episodio di cronaca di alcuni richiedenti asilo che a Como avevano massacrato di botte alcuni autisti di autobus. A decreto approvato se il questore riterrà che ci sia pericolosità sociale, questo sarà sufficiente per accompagnare il richiedente asilo in un CPR e iniziare le pratiche di espulsione".

"Fermo restando che poi c'è la verifica dell'autorità giudiziaria anche nei CPR" ha aggiunto il presidente del Consiglio Conte.