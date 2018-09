Incensi e draghi per la festa d'autunno a Hong Kong

Hong Kong (askanews) - Un drago di paglia ricoperto di bastoncini di incenso gira per le strade di Pok Fu Lam, nella area di Hong Kong. Nell'ex colonia britannica si celebra per le strade la festa di autunno. Il drago è stato trasportato dai volontari attraverso gli stretti vicoli del villaggio, nella parte orientale dell'isola di Hong Kong. Nella tradizione della festa la danza del drago che si sofferma sulle porte delle case è considerata di buon auspicio per gli abitanti.