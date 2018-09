Bill Cosby condannato, la sua stella resta sulla Walk of Fame

Roma, (askanews) - La stella di Bill Cosby sulla Walk of Fame di Hollywood resterà al suo posto in mezzo a quelle delle altre celebrities, nonostante la condanna dell'attore 81enne per stupro, dai 3 ai 10 anni di carcere. Lo ha comunicato la Camera di Commercio di Hollywood.

La stella di Cosby nei primi giorni di settembre era stata anche vandalizzata con la scritta "Serial Rapist" (stupratore seriale), poi subito ripulita dalla polizia.