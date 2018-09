Conte all'Onu: l'Italia ha la coscienza pulita sui migranti

New York (askanews) - "Negli ultimi 5 anni e mezzo 588mila sbarchi, decine di migliaia di persone sono state salvate. L'Italia ha la coscienza ha posto, non siamo contro l'Europa, l'Italia ha fatto del suo; ci è stato riconosciuto in sedi istiuzionali più volte, l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da New York dove ha partecipato all'assemblea generale dell'Onu.