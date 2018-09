Crollo Genova, Toninelli: Commissario sceglierà contraente Ponte

Roma (askanews) - "Il Governo non interviene direttamente nella scelta del contraente, ma pone al Commissario precisi paletti normativi, quantomeno per evitare che la scelta determini indebiti vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei rasporti, Danilo Toninelli, rispondendo al question time alla Camera in merito alla ricostruzione del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto scorso.

"Anche il requisito delle attestazioni Soa verrà in concreto esaminato e risolto dal Commissario nell'alveo del quadro normativo di riferimento. Voglio ribadirlo ancora una volta - ha aggiunto -, il mio obiettivo, al pari di quello dell'intera compagine governativa, è quello di assicurare al martoriato territorio di Genova la ricostruzione quanto più veloce possibile del Ponte crollato, con l'intransigente rispetto della legalità e della trasparenza".

"Il sistema delle concessioni costruito ed alimentato dai governi precedenti ha arricchito i concessionari in danno dei cittadini e ha mostrato gravi lacune in termini di sicurezza" ha concluso Toninelli.