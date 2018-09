Il lavoro e il viaggio nel nuovo libro di Sveva Casati Modignani

Milano, 25 set. (askanews) - Due uomini diversi in viaggio da Roma a Milano, sullo sfondo i mutamenti sociali ed economici del paese e soprattutto il lavoro. Sono questi i temi principali che muovono la storia di "Suite 405" l'ultimo romanzo di Sveva Casati Modignani.

"Attraverso il viaggio io presento i due protagonisti maschili, da una parte il grande industriale, il padrone, e dall'altra il sindacalista, che viaggia da sud a nord nel cuore della notte un'utilitaria un po' scassata e il padrone che fa lo stesso viaggio su un'auto di lusso comodissima, il padrone piange come tutti i ricchi, il sindacalista è gonfio di amore, gioia e preoccupazione per i suoi operai e per il loro futuro. Sono due belle figure".

Per parlare di lavoro si è affidata ad un vero esperto del settore: è andata a lezioni private dal segretario della Cgil Maurizio Landini. "Il fatto che lei abbia pensato per parlare di sindacato di parlare con me e conoscermi e ascoltare le storie che abbiamo vissuto a me fa molto piacere sul piano personale ma fa anche piacere che sia servito a mettere le storie del lavoro dentro a un romanzo importante come quello che fa Sveva" ha detto Landini.

"Il lavoro dà la dignità alle persone e in questo momento sono troppi gli italiani che hanno perduto la dignità del lavoro e questo è un grosso problema per il nostro paese e per tante famiglie e per le nuove generazioni" aggiunge Modignani.

I protagonisti Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno inevitabilmente per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso.