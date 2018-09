Il rapporto dei romani con la "monnezza" in 300 anni in foto

Roma, 26 set. (askanews) - I romani e la raccolta dei rifiuti in foto. Dal 26 al 29 settembre a Roma, presso l'Ala Brasini del Complesso del Vittoriano, la mostra "Illustrissimo Presidente delle strade", con il reportage della fotografa Cristina De Paoli, racconta l'evoluzione della città, dei suoi usi e costumi attraverso 87 editti incisi nel marmo, sulle chiese e i palazzi del centro. Gli editti, emanati dal Tribunale delle Strade nel '700 per garantire la pulizia, proibivano di gettare o far gettare "mondezza" sotto pena di scudi d'oro o altre pene corporali. Ma tali raccomandazioni sono arrivate a oggi, in altre forme.

La mostra è stata promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, nel ventennale della sua istituzione. Il presidente Antonello Ciotti:

"Alla mostra si vedono molte targhe anche simpatiche e si fa il confronto tra quello che il presidente alle strade nel '700 indicava ai cittadini romani e come oggi i romani rispondono a un problema altrettanto reale".

Cristina De Paoli ha avuto l'idea 20 anni fa passeggiando per Roma:

"Avendo scoperto tutte le targhe, che sono 87 attualmente, ho proseguito con tutte le targhe che scrivono i cittadini, queste scritte parlanti sui muri, che durano anche un giorno perché poi vengono rimosse, alcune maleducate altre formali, alcune poetiche, le ho messe insieme per far vedere che la mondezza rimane un problema".

"Ci sono esempi di targhe antiche del 700 con scritte moderne, addirittura una poesia a fianco, e la mondezza sotto, quindi si vede che nonostante tutto, quel posto per buttare la mondezza piace da 300 anni".

La mondezza come problema.

"Rifiuto storico, perché rifiutiamo di mantenere la città pulita".

La mostra ospita anche una live painting performance del famoso street artist Maupal, quello del murales del "Papa volante".

"Uno dei problemi cardine della città è la spazzatura, e ognuno dovrebbe fare la sua, io da artista ho cercato di dire la mia".