Il violinista David Garrett in Italia: "Un tour crossover"

Roma, (askanews) - Il violinista David Garrett, compositore tedesco naturalizzato statunitense, annuncia il suo nuovo tour in Italia, ad ottobre. Un tour crossover, dal titolo "Explosive-Live". Cosa aspettarsi? Lo spiega lo stesso artista, in una conferenza stampa a Roma.

"Aspettatevi l'inaspettato. Musica di tutti i tipi, suonerò il violino, che per me è sempre lo strumento preferito, la mia voce musicale. Suoneremo pezzi di Coldplay, Ciaikovskij, musica pop, musica dei film. Questo show musicalmente è molto vario, molto orientato alle famiglie, non vedo l'ora di salire sul palco".

David Garrett sarà in Italia con quattro concerti e sarà il 17 ottobre al Palalottomatica di Roma, il 19 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 20 al Mediolanum Forum di Milano e il 21 al Palaonda di Bolzano.

"Sono molto onorato e felice di questo tour nei palazzetti in Italia. Saranno più di due ore di musica crossover, eseguirò sia brani da 'explosive' sia da 'rock revolution'. Mi piace definire lo spettacolo una sorta di montagna russa, con generi diversi che sono poi quelli che amo ascoltare. Sarò con la mia straordinaria band con cui suono insieme da 10 anni e con cui registro i dischi".

David Garrett sarà accompagnato da una band di cinque elementi: Franck van der Heijden (Direttore Musicale e chitarrista principale), John Haywood (tastiera/piano, co-produttore.), Marcus Wolf (chitarrista ritmico e cantante), Jeff Allen (basso), Jeff Lipstein (batteria) per un concerto unico di potenti brani rock oltre a emozionanti ballate e, ovviamente, un pizzico di raffinata musica classica.