L'omaggio in musica di Antonello Venditti a Francesco Totti

Milano (askanews) - Omaggio in musica di Antonello Venditti a Francesco Totti sulle note di "Giulio Cesare" nel corso della prima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1.

Il cantante romano, in concerto all'Arena di Verona, per l'occasione ha cambiato i versi della sua celebre canzone per salutare la leggenda del calcio.