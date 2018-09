Manichini realistici e parlanti per preparare i futuri dentisti

Roma, (askanews) - In Francia, nella facoltà di odontoiatria di Strasburgo, gli studenti possono fare tirocinio su manichini speciali che, oltre ad avere sembianze umane, parlano, interagiscono e manifestano emozioni, comandanti a distanza da ingegneri e professori. Un modo per preparare i futuri dentisti ad affrontare i loro primi pazienti in carne e ossa e le loro possibili reazioni.