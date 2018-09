Trump: "Progressi incredibili dallo scorso anno", risate all'Onu

New York, (askanews) - "Sono qui per condividere i progressi incredibili fatti" sulle minacce globali "di cui avevo parlato lo scorso anno. In meno di due anni abbiamo ottenuto più di qualsiasi amministrazione nella storia del Paese". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando al dibattito generale della 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York.

Le sue parole hanno subito provocato un brusio in aula, tanto che lo stesso Trump, sorpreso, ha commentato: "Non mi aspettavo questa reazione". "È vero" ha aggiunto, provocando le risate dei presenti.