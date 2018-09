Vigili del fuoco lottano contro l'incendio sul Monte Serra

Monte Serra (PI) - Il buio non ha fermato le operazioni dei Vigili del Fuoco sul Monte Serra, nel Pisano, andate avanti per tutta la notte senza ancora riuscire a domare del tutto l'incendio. In queste immagini i pompieri procedono allo spegnimento dei focolai nei boschi di Montemagno, Tre Colli e Noce. All'alba sono ripresi anche i lanci dall'alto dei Canadair.

Il fuoco è divampato il 24 settembre e sta devastando l'area: ha già mandato in fumo 1.200 ettari di bosco. Oltre 700 persone sono state sgomberate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e Vicopisano.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e 5 Canadair e un elicottero, nonostante il forte vento e la scarsa visibilità a causa delle nubi di fumo.

La Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta e lavora "all'ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo".