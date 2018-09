Caso Kavanaugh, Christine Ford: non dimenticherò mai le risate

Washington, 27 set. (askanews) - Il ricordo più indelebile della sera in cui fu assalita, per Christine Ford, sono le risate alle sue spalle. La donna che accusa Brett Kavanaugh, candidato di Donald Trump alla Corte SUprema, di aver cercato di stuprarla quando erano adolescenti, lo ha detto testimoniando davanti alla Commissione Giustizia del Senato Usa. Le sue parole raccontano un clima di feste inebriate di alcol, ma soprattutto danno un quadro di una ricca borghesia dove i ragazzi cacciatori si sentivano in diritto più o meno esplicito di aggredire le amiche considerate come prede. Ford rispondeva alle domande del senatore democratico Patrick J. Leahy.

"Qual è il ricordo più forte di quella notte, la cosa che non può dimenticare? Si prenda il tempo che vuole".

"Indelebile nel mio ippocampo sono le risate fragorose fra loro due (Brett Kavanaugh e l'amico Mark Judge ndr) e come si divertivano alle mie spalle".

"Non ha mai dimenticato quelle risate contro di lei?".

"Ridevano fra di loro".

"E lei era l'oggetto delle risate?"

"Ero sotto uno di loro mentre ridevano. Due amici che si divertivano davvero".