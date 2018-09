De Giovanni: dopo i Bastardi ecco il nuovo progetto con Gassmann

Roma, (askanews) - "Alessandro è una persona di una sensibilità artistica eccezionale, la fortuna per ogni autore è incontrare una persona così, che racchiude le caratteristiche di straordinario attore e anche la sensibilità di un regista raffinatissimo; io sono fortunato, a parte i 'Bastardi' e 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' che abbiamo fatto insieme e di cui ho adattato il testo e lui ha curato la regia, ora abbiamo questo nuovo progetto: su un testo scritto in originale per lui, lui sta lavorando sia per il teatro che il cinema".

Così Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi sui "Bastardi di Pizzofalcone" e co-sceneggiatore dell'omonima serie tv, ha parlato dei prossimi progetti con Alessandro Gassmann alla presentazione a Capri, al 70esimo Prix Italia, della seconda stagione che andrà in onda dall'8 ottobre su Rai1 con l'attore ancora protagonista.

"È lo stesso testo adattato per il cinema, il titolo è 'Il silenzio grande' - ha svelato - vedrà la luce prima in teatro e io credo sia la mia miglior cosa fatta in assoluto, quindi sono curioso di vedere cosa ne farà Alessandro".

E anticipando i toni del film ha precisato che non sarà proprio solamente una commedia: "Nella scrittura relativa alla mia città c'è sempre nella tragedia un aspetto comico e nella comicità un aspetto tragico, è una cifra della scrittura sulla mia città, della scrittura napoletana, e io cerco di mantenerla perché penso sia interessante, è l'unica città sudamericana fuori dal Sudamerica, penso sia utile mantenerla così".