Esequie "imperiali" per il presidente vietnamita Tran Dai Quang

Hanoi, (askanews) - Esequie degne di un imperatore, ma si tratta del presidente vietnamita Tran Dai Quang, morto di malattia a causa di un "virus raro". A Hanoi, autorità e semplici cittadini hanno salutato questo rappresentante dell'ala più dura del Partito Comunista, tuttora al potere nel paese del Sudest asiatico.

Dopo una carriera tutta in seno al temuto ministero della Pubblica Sicurezza, Tran Dai Quang rivestiva un ruolo essenzialmente onorifico, e la sua scomparsa non rischia di destabilizzare il partito, il cui politburo è ancora oggi il vero centro del potere in Vietnam.