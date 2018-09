Foa canta a Radio Rock: "La Rai sarà più intonata di me"

Roma, (askanews) - Marcello Foa, a poche ore dalla sua nomina a presidente della Rai, canta per Radio Rock 106.6.

Il giornalista - eletto grazie ai determinanti voti di Forza Italia - si è simpaticamente prestato a un'improvvisata prova canora con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic.

Foa si è esibito sul brano di Battisti "Una donna per amico". "La Rai sarà più intonata di me, più vicina ai giovani e che sappia svolgere a 360°, con tutti gli italiani, il suo ruolo di azienda culturale e di modello di informazione oggettiva e neutrale", ha detto. "Sarà una Rai rock . Se vuoi conquistare i giovani per forza devi dare brio alla tua vita".