Google compie 20 anni, un doodle per festeggiare il compleanno

Milano (askanews) - Google festeggia 20 anni. Vent'anni di domande e risposte, nuove funzionalità e anche di doodle, compreso quello per festeggiare il suo compleanno che ripercorre la storia del motore di ricerca più usato al mondo attraverso le informazioni più cercate in questi 20 anni.

Quando nel settembre del 1998 due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin progettarono Google e il sistema di indicizzazione PageRank che indicizzava e ordinava i siti, il web era composto in tutto da 25 milioni di pagine, praticamente il corrispettivo di una piccola biblioteca, come scrive l'azienda in un post del suo blog.

Ora le pagine indicizzate sono centinaia di miliardi, più di quante ne possono contenere tutte le biblioteche del mondo.

D'altronde il nome Google deriva da "googol", stessa pronuncia ma scritto in modo diveso, che inidica il numero 1 seguito da 100 zeri. Un numero enorme, quanto il web.