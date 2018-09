Il "motore romano", commercialisti lanciano politica di sviluppo

Roma, (askanews) - Il tema del dibattito è lo sviluppo economico del territorio, il motore romano tra territorio e globalizzazione e le opportunità europee per lo sviluppo. "Panorama d'Italia" arriva a Roma per 4 giorni di eventi: tavole rotonde, incontri con aziende e imprenditori, istituzioni e personalità, momenti dedicati a cantanti, attori e registi. All'Università Telematica Pegaso, a Palazzo Lancellotti, a Roma, si è parlato dello sviluppo che può esserci a Roma. Walter Anedda, presidente Cassa previdenziale dottori commercialisti, ha spiegato il ruolo che può avere la Cassa per rilanciare l'economia della Capitale.

"Roma è una città che ha bisogno di sviluppo, soprattutto se paragonata ad altre realtà italiane, Milano in primis".

"Due punti fondamentali nel momento in cui si vuole creare una politica di sviluppo. Il primo è di programmare, individuando gli obiettivi che si vogliono conseguire, i tempi e il cosa si vuole fare. Il secondo punto: per fare qualcosa è necessario avere delle coperture finanziarie e gli investitori istituzionali possono intervenire in questo senso".