Michelle Hunziker dalla parte delle donne con "Doppia Difesa"

Milano (askanews) - "Il nostro impegno, è la nostra quotidianità: aiutare le vittime di violenza con la nostra Fondazione Doppia Difesa che ha sede a Roma e adesso stiamo combattendo per far passare "Codice rosso", che è una legge che abbiamo scritto in Doppia Difesa e che è nel programma di governo. Col mio programma avevo fatto firmare un impegno a tutti i leader dei partiti politici a far passare questa legge. Sarebbe davvero un grande passo, una grande svolta perchè attraverso questa legge, finalmente una donna denuncia e nell'arco di 24-48 ore prevede l'obbligo di intervenire e così forse riescono a morire un po' meno donne per mano di un uomo. Il problema che viene sempre sottovalutata una denuncia di una donna" lo ha detto Michelle Hunziker a margine dell'evento di presentazione Goovi - nuovo brand di prodotti naturali nato dall'unione con Artsana Group.