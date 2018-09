Rapina in villa a Lanciano, gli arresti nel video della polizia

Roma, (askanews) - La polizia ha diffuso il video dell'arresto dei tre cittadini rumeni accusati della feroce aggressione in villa a Lanciano, in provincia di Chieti, avvenuta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 settembre ai danni dei coniugi Martelli.

Avevano addosso 3.400 euro in contanti e secondo gli inquirenti stavano per partire probabilmente verso l'estero a bordo dell'auto con la quale hanno fatto la rapina. La polizia ha fatto irruzione in una palazzina in pieno centro storico di Lanciano abitata da diversi cittadini stranieri. Nelle immagini si vede anche la polizia scientifica al lavoro nell'abitazione.

Ora si cerca il capo della banda: un italiano che sarebbe riuscito a scappare insieme con una donna, anche lei romena, che avrebbe preso in affitto l'appartamento, un sottotetto di pochi metri quadrati.

Le indagini hanno consentito in poco tempo di acquisire elementi sufficienti per fermare i tre con l'accusa di rapina,

sequestro di persona, lesioni gravissime e porto d'armi.

Tutti, spiega la polizia, erano già monitorati per ipotesi investigative relative a reati contro il patrimonio.