Trump: "All'Onu non ridevano di me, ma con me"

Washington (askanews) - "Non stavano ridendo di me, stavano ridendo con me". Donald Trump ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano conto di quanto successo durante il suo discorso all'Onu, quando il pubblico formato da Capi di Stato e di governo è scoppiato a ridere dopo la sua dichiarazione iniziale su quanto avesse fatto la sua amministrazione per il Paese rispetto a quelle passate.

"Ci siamo divertiti - ha ribadito Trump - Non stavano ridendo di me."