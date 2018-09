Amazon apre un negozio a New York con i prodotti "4-star"

New York (askanews) - Dall'e-commerce alla vendita al dettaglio. In linea con la nuova strategia di posizionarsi anche fisicamente sul mercato, Amazon ha aperto un nuovo spazio di vendita a New York. La prima boutique "Amazon 4-star" nella Grande Mela, è stata inaugurata nel quartiere di Soho. Qui il gigante mondiale del commercio on line venderà i prodotti più richiesti dai suoi clienti.

"Abbiamo selezionato alcune delle categorie di prodotti più popolari su Amazon, dagli apparecchi elettronici ai libri, dai prodotti per la casa a quelli per la cucina", ha spiegato Mariana Garavaglia, responsabile dei punti vendita fisici di Amazon. Secondo la manager il negozio risponde a una necessità.

"In alcuni campi i nostri clienti ci hanno detto che avrebbero apprezzato uno spazio fisico dove interagire con i prodotti", ha detto.

Da diversi anni Amazon ha aperto progressivamente dei punti vendita, principalmente librerie e negozi "pop-up", dedicati fino ad oggi al settore tecnologico. Il core business resta sul web, ma in qualche modo i due mondi si integrano. Anche per gli utenti: gli abbonati ad Amazon Prime, ad esempio, pagheranno per ogni prodotto lo stesso prezzo visibile sul sito che è inferiore rispetto a quello delle boutique.