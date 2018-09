Bending Spoons, da Milano alla conquista del mondo creando app

Milano (askanews) - È tra le prime dieci aziende al mondo per download di app, al nono posto davanti a giganti del Web come Netflix o Spotify, 13esimo se si considera la Cina, ma non si trova nella Silicon Valley bensì nel cuore di Milano: Bending Spoons è stata fondata nel 2013 da 4 ragazzi italiani e un polacco. Vanta 120 milioni di download per circa 20 prodotti scelti da una media di 200.000 nuovi utenti al giorno e scalato la top ten stilata da Sensor Tower, agenzia di app intelligence in California. Nata a Copenhagen, Bending Spoons si è trasferita dopo un anno in Italia: nella sede di corso Como 15 a Milano abbiamo incontrato Matteo Danieli, co fondatore e responsabile del prodotto: "Noi pensavamo di avere la possibilità di offrire un lavoro molto interessante in un ambito molto innovativo con possibilità di crescita enormi e volevamo mettere questa possibilità al servizio di tanti ragazzi che in caso contrario sarebbero andati all'estero".

Al momento a Bending Spoons lavorano 70 persone di 9 nazionalità, il 10% sono stranieri e il 30% donne. Di recente l'azienda ha assunto in molte aree come il marketing, ma il profilo più cercato, ma anche quello per cui storicamente è più difficile assumere, è quello di ingegnere del software. "Per noi è molto difficile trovare ragazze soprattutto in quell'ambito, penso sia un problema legato ad una questione culturale e sociale per cui le ragazze per qualche motivo vengono indirizzati verso tipi diversi di carriera. Noi saremmo molto contenti di accoglierne tante".

La ricetta per arrivare al successo secondo Bending Spoons è fatta di tre ingredienti: tecnologia, che aiuta ad automatizzare ed eliminare mansioni manuali e ripetitive; i dati, perchè le decisioni sono basate su modelli matematici per predire il comportamento degli utenti in futuro, e soprattutto le persone. "Investiamo molte più risorse nel selezionare prima e poi e nel cercare di sviluppare e rendere felici le persone che lavorano per noi, ed è l'asset più importante che abbiamo". "Quello che ci ha permesso di avere successo in un mercato estremamente competivo e concorrenziale è aver professionalizzato il settore: la strategia che adottiamo è di non focalizzarci su una categoria ma sviluppare applicazioni in categorie molto diverse".

Tra le app più scaricate di Bending Spoons ci sono 30 Day Fitness per allenarsi da casa e Slide Show per selezionare foto e video da postare sui social. L'azienda, che non ha investitori esterni perchè il 100% è in mano ai fondatori e ai dipendenti, punta a chiudere il 2018 con 40 milioni di fatturato e ha un piano di sviluppo che prevede di raddoppiare in personale in un anno e mezzo-due anni, estendendo gli uffici in altri due piani. "L'obiettivo è diventare i principali publisher al mondo di app, creare le app più conosciute, migliori e di qualità e con le performance finanziarie migliori in quante più categorie possibile, penso che in qualche anno riusciremo ad arrivarci".