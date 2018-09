Ceccardi (Lega): spray peperoncino ha salvato una donna a Milano

Firenze (askanews) - Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina (Pisa) e consigliera del ministro Matteo Salvini, ha spiegato, estraendolo dalla propria borsetta, da dove è nata l'idea dello spray al peperoncino per l'autodifesa della donna. Lo spray è stato distribuito dal Comune di Cascina e l'idea si è diffusa, tanto che la Lega organizzerà vari gazebo in tutta Italia per donarlo gratuitamente alle donne.