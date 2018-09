Conte: ho chiamato Tria, ha negato di aver pensato a dimissioni

Roma, (askanews) - Nessuna rottura nel governo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria: lo ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti davanti a palazzo Chigi all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla manovra di fine anno.

"Abbiamo avuto - ha detto - un atteggiamento serio e responsabile, non stiamo facendo una manovra per le promesse elettorali, c'è stata una interlocuzione seria, un dialogo franco, serrato e aperto, perché abbiamo a cuore il destino del Paese e dei cittadini, è una manovra per i cittadini".

"Ho letto sui giornali oggi - ha aggiunto - che ieri aveva offerto le sue dimissioni, mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato: ha negato assolutamente che ci sia stata questa prospettiva. Le dimissioni non sono mai state sul tavolo. Il ministro Tria rimarrà come il governo fino al 2023".