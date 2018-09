Conte: non temo bocciatura Ue, non so che si aspettasse Moscovici

Roma, 28 set. (askanews) - "Francamente non so cosa si aspettasse Moscovici. Quando ho assunto la responsabilità di governo non ho mai pensato che dovessi fare una manovra sulla base di quello che si potesse aspettare un commissario o le istituzioni europee. Siamo per il massimo dialogo, non vedo l'ora di andare a Bruxelles a illustrare la manovra. Sono fiero di questa manovra ci tengo a illustrarla nei dettagli e interloquirò anche con i leader europei. L'Italia non è un problema per l'Europa. Vuole essere una risorsa per l'Europa". Teme una bocciatura dall'Unione europea? "Non temo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa a Palazzo Chigi, all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla manovra di fine anno.