Manovra, Conte: il reddito di cittadinanza contrasterà la povertà

Roma, (askanews) - "Tra le misure di equità sociale c'è sicuramente una grande attenzione verso i cinque milioni e oltre di poveri assoluti che vivono in Italia".

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti all'ingresso di Palazzo Chigi all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla manovra di fine anno.

E alla domanda se pensa, come il suo vice Luigi Di Maio, che questa manovra "abolirà" la povertà, Conte ha replicato: "Certo, con il reddito di cittadinanza contrasterà la povertà assoluta e in parte quella relativa. Non potevamo certo pensare di far crescere il Paese tenendo una fascia consistente di popolazione all'infuori del circuito produttivo, economico, sociale. E' un obbligo morale, ci tengo a dirlo, economico e politico".