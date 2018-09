Monte Serra, Ceccardi: importante rischio dissesto idrogeologico

Firenze, 28 set. (askanews) - "L'immagine della devastazione è terrificante. Dove c'era quella distesa di verde, c'è una distesa di cenere. Il monte è completamente annerito. Ma la forza del popolo pisano è grande, si è rialzato altre volte dopo calamità naturali e lo farà anche questa volta. Vedo tanta operosità tra i Comuni e i cittadini". Lo ha spiegato, in un'intervista ad Askanews, il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, in merito alle conseguenze dell'incendio sul Monte Serra, nel pisano.

"Resta il pericolo importante del dissesto idrogeologico in conseguenza delle piogge. Ed è per questo che quando l'altro giorno è venuto a trovarci il sottosegretario all'Ambiente, Vannia Gava, in quota Lega, le ho fatto subito presente questo problema, ha accolto l'istanza e la sottoporrà immediatamente al ministro Sergio Costa, per avere risposte immediate".

"La macchina dei vigili del fuoco e della protezione civile è stata assolutamente perfetta. Il Governo ha subito impiegato il massimo delle risorse, Canadair, elicotteri, che aveva a disposizione. Fortunamente, non c'erano altri incendi in quel momento in Italia. Non possiamo fare altro che ringraziarli", ha concluso Ceccardi.