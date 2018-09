Obama e la ricetta della felicità: abbattere disuguaglianze

Roma, (askanews) - L'ex presidente americano Barack Obama è intervenuto al Nordic Business Forum di Helsinki, parlando della ricetta della felicità dei Paesi nordici.

"E' molto bello essere qui - ha detto Obama - l'ultima volta che sono stato a Helsinki erano le tre del mattino, stavamo facendo rifornimento. Era molto buio".

"La ragione per cui la Finlandia è felice e i Paesi nordici sono felici è perché ha livelli di disuguaglianza sociale bassissimi. Anche il bambino più povero in Finlandia è in grado di andare gratuitamente in una delle migliori scuole del mondo".

"Il mondo non è mai stato così ricco, così sano, colto e tollerante di adesso. O almeno di un paio di anni fa", ha aggiunto Obama.

"Gran parte dell'impegno politico viene ora canalizzato guardando indietro piuttosto che guardando avanti. Ci sono persone che vogliono costruire muri e che vogliono resettare e disimpegnarsi da questa integrazione globale che sta avvenendo. Ci sono persone che hanno paura della tecnologia".