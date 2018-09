Siria, una moto-ambulanza per salvare le vite a Idlib

Al Dana (askanews) - Sembra un sidecar con il carrozzino coperto ma in realtà è una moto-ambulanza. Serve per muoversi rapidamente nelle strade strette delle città siriane. E' stata ideata ad Aleppo, quando i soccorritori non riuscivano a salvare il maggior numero di vite possibile anche perchè le ambulanze restavano bloccate nel dedalo di strade e detriti. La moto ha agganciato al lato un rimorchio che contiene una barella e i medicinali necessari per un primo intervento.

"Guidavo le ambulanze ad Aleppo. Abbiamo creato questa moto ambulanza a formato ridotto rispetto ai mezzi di soccorso tradizionali, ma ha tutto ciò che serve", ha spiegato Jamal Zeidan che ora si trova nella provincia di Idlib.

"Ci hanno chiamato per un caso di intossicazione alimentare. Abbiamo preso il paziente a casa e lo abbiamo portato nel centro medico più vicino. E' accaduto tutto molto in fretta e siamo riusciti a passare in mezzo agli imbottigliamenti stradali", ha aggiunto Jamal.

"L'idea è nata dalla situazione tragica che abbiamo vissuto ad Aleppo, quando trovavamo enormi difficoltà a salvare vite umane. E' impossibile muovere un'ambulanza in mezzo alle macerie", ha concluso Yahya Othman, direttore della ong Viomis Aid che ha ideato la moto ambulanza.