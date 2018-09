Barcellona: scontri tra polizia e indipendentisti

Barcellona (askanews) - Scontri fra indipendentisti e forze dell'ordine a Barcellona a margine di due manifestazioni di segno opposto sul referendum del primo ottobre dello scorso anno. Da una parte il sindacato della polizia Jusapol aveva convocato una marcia in omaggio agli agenti della Polizia nazionale e della Guardia civile per il loro intervento nei seggi elettorali di un anno fa; in reazione le varie entità

indipedentiste hanno convocato una contromanifestazione.

Una quindicina di furgoni e un cinquantina di agenti antisommossa sono intervenuti per impedire che la contromanifestazione raggiungesse i poliziotti e che gli scontri

degenerassero. Dopo tre cariche della polizia, la manifestazione si è calmata. I Mossos d Esquadra - la polizia catalana - ha arrestato almeno un giovane dimostrante. Secondo i giovani della Cup - le cariche hanno ferito vari manifestanti, alcuni con ematomi alle gambe e anche al volto.