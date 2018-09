Governo, Di Maio: 2,4 di deficit s'impone tagli a regime nel 2019

Roma (askanews) - "Il 2,4 di deficit s'impone perché noi abbiamo trovato tanti tagli da fare, ma che non potranno andare a regime prima dell'anno prossimo". Lo ha detto in Campidoglio il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo, dinanzi alle telecamere, a margine del Forum sulla democrazia diretta moderna.

Sulle coperture del reddito di cittadinanza, che il M5S sosteneva di aver individuato ancora prima delle elezioni.

"E così come fanno tutte le famiglie, quando non ci sono i soldi ma sai che li guadagnerai, si fa un prestito e poi lo si ripaga. In sei mesi non puoi fare tagli, ma in un anno e mezzo dovranno andare a regime tutti i tagli di spesa improduttiva", ha

continuato Di Maio. Per questo, ha aggiunto il leader M5s: "Stiamo preparando con la viceministro all'Economia Castelli e con il sottosegretario Garavaglia il 'team mani di forbice': servirà anche a ripagare il debito", ha concluso, aggiunggendo che il ministro Tria non deve dimettersi.