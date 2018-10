Ad di eCooltra: le strade di Roma non sono peggio di altre città

Roma, (askanews) - "Ho girato tante volte con questo scooter sulle strade di Roma, la prima volta che ho guidato qui un Askoll è stato nel 2016. Da quella volta tante, tante altre volte". Lo ha detto Oriol Marimon, ad di eCooltra, l'azienda di Barcellona leader in Europa per lo sharing di scooter elettrici, a margine della conferenza stampa in cui ha presentato i risultati di 18 mesi di presenza nella capitale, assieme alla sindaca Virginia Raggi. E sulle condizioni delle strade di Roma ha detto: "Non sono peggio di altre città europee che ho visto. Noi siamo anche a Lisbona, dove c'è il tram, che rappresenta un pericolo con le rotaie e i sampietrini. Lì giriamo benissimo anche con le strade che salgono molto. Siamo contenti della scelta della Askoll", ha detto.