Alleanza festeggia 120 anni con 15 mila bimbi in 120 piazze

Milano (askanews) - 15 mila bambini riuniti in 120 piazze italiane per un evento unico al mondo dedicato ai bimbi meno fortunati. Alleanza Assicurazioni ha scelto di puntare tutto sulla solidarietà per festeggiare il suo 120esimo compleanno. Un'iniziativa senza precedenti come spiega Davide Passero, amministratore delegato della compagnia assicurativa fondata nel 1898:

"Siamo presente oggi in 120 piazze italiane. In ogni piazza abbiamo unito le famiglie, i loro bambini, per formare una catena di solidarietà lunga 8.926 chilometri, tanti sono quelli che collegano le diverse piazze italiane, ed è una grande festa dedicata ai bambini e attraverso loro riuscire a dare un segnale un dono anche ai bambini meno fortunati. In ogni piazza si formerà una lettera vivente e l'unione delle 120 piazze formerà la frase superlunghissima".

Si tratta di una filastrocca composta sulla falsariga di "giro giro tondo", intramontabile canzoncina amata dai bambini di tutte le generazioni, rielaborata però in chiave solidale.

A festeggiare in piazza a Milano, all'ombra della torre che ospita il quartiere generale del gruppo, nel bel mezzo del nuovo e innovativo quartiere City Life, c'era anche Marco Sesana, country head di Generali Italia.

"Questo è il modo migliore credo per festeggiare un compleanno e pensare a chi ha un po' meno di noi. Questo grazie a Human Safety Net, del gruppo Generali, che in Italia lavora con l'Ora di Futuro. L'Ora di Futuro è un programma per le scuole, per i bambini che sono nelle elementari dove c'è una piattaforma che insegna l'utilizzo delle risorse, ma pensa anche ai bambini da 0 a 6 anni, meno fortunati di altri bambini, a cui bisogna andare incontro e dare una mano".

Una giornata davvero speciale conclusa con un tripudio di palloncini - tutti rigorosamente biodegradabili - lasciati liberi a volare lassù nel cielo.