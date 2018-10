Antonio Albanese in tv con la serie "I Topi": ironia sulla mafia

Roma, (askanews) - Un latitante siciliano che vive in una villetta-bunker in un imprecisato luogo del Nord Italia insieme alla sua famiglia, tra allarmi, cunicoli, tunnel e passaggi segreti per passare inosservato. È Sebastiano il nuovo personaggio in cui si è trasformato Antonio Albanese che ha scritto, diretto e interpretato la serie comedy "I topi", sei episodi in onda su Rai3 in tre prime serate, il 6, il 13 e il 20 ottobre, con un'anteprima su RaiPlay dal 2 ottobre. È la prima serie tv di Albanese che con ambientazioni surrealistiche e grottesche e la sua solita ironia, offre uno sguardo diverso sulla mafia. Ridicolizzando e allo stesso tempo condannando la vita sottoterra da "topi" del protagonista e della sua famiglia.

"I topi vivono sotto terra, esistono, abbiamo inventato ben poco e la speranza è di seppellirli con una risata".

L'idea, ha raccontato, gli è venuta proprio guardando in tv il servizio su un uomo che usciva da un bunker dopo 8 mesi di latitanza. "Non so perché ma io ho cominciato a ridere vedendolo e ho detto è un deficiente.... È davvero un deficiente!"

Da quel momento ha iniziato a fantasticare e a documentarsi sugli stratagemmi dei boss latitanti per sfuggire alla polizia e ha costruito il suo Sebastiano. "È una persona profondamente ignorante, un maschilista".

"È stupido, questo mi sembrava interessante esaltarlo, maleducato, fa di tutto per non entrare in galera ma è in galera da anni".

Intorno al protagonista che, come Cetto La Qualunque e gli altri personaggi dell'universo di Albanese prendono spunto dalla realtà, ci sono la moglie Betta, Lorenza Indovina, i due figli, lo zio, Tony Sperandeo, la zia Clelia Piscitello e U Stuorto, Nicola Rignanese, amico e uomo di fiducia. Una umanità assurda e paradossale prigioniera di se stessa. Così ha rappresentato la realtà mafiosa.

"È un'infezione come quella che portano in un modo o nell'altro i roditori".