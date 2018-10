Brasile, il Gay Pride a Rio a una settimana dalle elezioni

Rio de Janeiro (askanews) - Una bella giornata di sole condita dalla musica e dai colori arcobaleno. A Rio de Janeiro è andata in scena la 23esima edizione locale del Gay Pride. Una edizione festosa come al solito ma questa volta ancora più carica di orgoglio. Fra una settimana in Brasile si votano le presidenziali e il favorito dai sondaggi, Jair Bolsonaro, per le sue posizioni è considerato dai detrattori come razzista, misogino e omofobo.