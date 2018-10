Manovra, Salvini: una bocciatura preventiva Ue non esiste

"Non esiste: è il primo giorno di ottobre, c'è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ad

un giornalista che gli chiedeva se temesse una bocciatura

preventiva della manovra da parte della Ue, a margine di

un'iniziativa a Genova.

"E' una manovra economica -ha aggiunto il vice premier- che senza far miracoli aiuta il lavoro e aiuta gli italiani, aiuta chi vuole andare in pensione per lasciar liberi quei posti di lavoro, aiuta partite via, autonomi e artigiani a pagare meno tasse, aiuta chi ha perso il lavoro a provare a ritrovarlo. Oggi i dati sulla disoccupazione sono fortunatamente in calo quindi puntiamo sulla crescita, sulla speranza, sui giovani e sul futuro. Penso che nessuno -ha concluso Salvini- debba aver paura di un'Italia che torna a correre".

"Ci sono in alcuni settori sprechi, soprattutto nel comparto pubblico, che vanno tagliati sicuramente. Ma l'importante è investire sulla crescita e sul lavoro. E questa è una manovra che investe sul lavoro". Lo ha detto questa mattina a Genova il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Non campo a pane, spread e borsa. Oggi la Borsa di Milano è positiva, lo spread sta scendendo. È una manovra economica che investe sul lavoro e che punta sul lavoro. I risultati si vedranno e anche i signori dello spread se ne accorgeranno", ha concluso Salvini.