Mary Poppins torna a teatro, dal 5 ottobre al Nazionale a Milano

Milano (askanews) - "Mary Poppins il musical" tornerà in scena al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano da venerdì 5 ottobre.

In questa nuova stagione WEC - World Entertainment Company e Mediafriends Onlus hanno annunciato un sodalizio fra lo spettacolo Mary Poppins il musical e la 15° edizione della Fabbrica del Sorriso, la raccolta fondi di Mediafriends per dare ai bambini, in Italia e nel mondo, una possibilità per uscire dalla povertà, dal disagio e dall emarginazione.