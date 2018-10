Raggi: a Roma raddoppia numero di motorini elettrici in sharing

Roma (askanews) - "Oggi abbiamo presentato con la società eCooltra il nuovo progetto. Abbiamo aumentato i motorini in sharing elettrici circolanti su Roma. Da un parco di 240 mezzi arriviamo a 440. Aumentano anche i territori serviti e iniziano a spostarsi più in periferia. Si tratta di un servizio che i romani hanno apprezzato moltissimo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando i risultati di 18 mesi di servizio di scooter sharing elettrico nella Capitale. "Il mezzo è elettrico al 100% e l'energia utilizzata viene da fonti rinnovabili", ha aggiunto la numero uno del Campidoglio ricordando che "l'azienda che produce il motorino è italiana e da questa bella collaborazione con eCooltra si crea anche lavoro in Italia. Questo è il futuro che vogliamo, un futuro sostenibile nel quale il lavoro possa andare in questa direzione".