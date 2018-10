Riccardo Zacconi, "papà" di Candy crush, è l'Alumnus Luiss 2018

Roma (askanews) - Candy Crush si laurea... è andato a Riccardo Zacconi, Ceo di King.com, colosso internazionale del gaming online e papà del videogioco di successo planetario, "Candy Crush saga" da 2 miliardi e mezzo di download, il premio "Alumnus Luiss" del 2018.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della quarta edizione della Reunion degli Alumni dell'Università Luiss, dal titolo "Crafting a shared future", che si è conclusa a Roma domenica 30 settembre 2018. Un grande evento che ha riunito molti degli oltre 35mila ex studenti della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", chiamati a raccolta in un weekend di incontri, dibattiti e networking.

Romano, classe 1967, Zacconi si è laureato alla Luiss in Economia e Commercio con il massimo dei voti, nel 1991. Nel 2003 ha fondato a Londra la King.com, che produce videogiochi per dispositivi mobili, tra cui Candy crush, venduto in tutto il mondo per oltre 5 miliardi di euro.

"C'è un'opportunità enorme oggigiorno - ha detto - tramite le piattaforme di Google, di Apple e di Facebook, di creare da quasliasi posto al mondo, quindi anche l'Italia, delle applicazioni che possono essere utilizzate in tutto il mondo. Questa è un'opportunità enorme e per sfruttarla bisogna avere delle idee nuove, non solamente in Italia ma in tutto il mondo, per lo meno in Europa".

Zacconi è stato scelto come Alumnus dell'anno tra una rosa di candidati proposta dall'Associazione Laureati Luiss guidata da Daniele Pelli, da una commissione composta dal vicepresidente esecutivo della Luiss, Luigi Serra, dal rettore Andrea Prencipe, dalla vicepresidente Paola Severino, dal direttore generale Giovanni Lo Storto sotto la guida dalla presidente della Luiss, Emma Marcegaglia.

"Noi abbiamo 35mila 'alumni' - ha spiegato - ed è un po' come una famiglia, ci si scambiano informazioni, si ragiona insieme, si fanno anche iniziative comuni e si finanzia anche l'università. Credo sia un bel messaggio di stare insieme, lavorare insieme, per l'università e per gli studenti di adesso e anche per quelli del futuro".

"Riccardo è uno straordinario imprenditore, una delle persone più innovative, nel digitale ha fatto moltissimo, ha inventato, continua a investire in startup digitali quindi è un bravissimo imprenditore che guarda al futuro e capisce i trend del futuro. Ma è anche una persona molto bella dal punto di vista umano e sociale, aiuta molto le persone, anche nei confronti della nostra università finanzia tutta una serie di borse di studio per studenti bisognosi e corsi in computer science, quindi è una persona molto brava e capace dal punto di vista professionale, ma anche molto bella dal punto di vista umano".

Il passaggio di consegne tra Marco Morelli, Ad e direttore generale del Monte dei Paschi di Siena e Alumnus 2017, e Zacconi si è svolto nella serata di venerdì 28 settembre 2018. Tra i presenti anche anche il numero due di Apple, Luca Maestri anch'agli Alumnus Luiss e premiato nel 2016.

La Reunion si è conclusa domenica 30 settembre con visite guidate del Fai a Villa Blanc, nuova sede della Luiss Business School e altre attività organizzate per la comunità degli Alumni.