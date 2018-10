"Rocketman", le prime immagini del film su Elton John

Roma, (askanews) - Ecco le prime immagini di "Rocketman", il film sulla vita di Sir Elton John, la sua musica e i suoi anni rivoluzionari, che uscirà al cinema nel 2019.

Diretto da Dexter Fletcher, il film vede tra i produttori esecutivi lo stesso Elton John e Claudia Schiffer. Nel cast ci sono Taron Egerton che interpreta il cantautore britannico, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones e Bryce Dallas Howard.

Il titolo del film rimanda a uno dei più grandi successi di Elton John. Dalle prime immagini si vede il cantante che si esibisce con look stravaganti, occhialoni e paillettes anni '70 ma si vedono anche momenti della sua vita privata, più intimi. E si intuisce sul finale il tono fantasy quando Elton John si solleva in aria durante un'esibizione al pianoforte come se fosse un super-eroe.