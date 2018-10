Tex compie 70 anni, una grande mostra a Milano per celebrarlo

Milano (askanews) - Tex Willer compie 70 anni. Era il 30 settembre del 1948 quando nelle edicole italiane debuttava il primo albo a striscia del personaggio creato da Gianluigi Bonelli, uno degli eroi più amati del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale.

Oggi il ranger è celebrato con una grande mostra dal titolo "Tex. 70 anni di un mito", aperta dal 2 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019 al Museo della Permanente di Milano. Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore: "In questa mostra ci sono delle cose che faranno il piacere dei collezionisti e dei super appassionati - ha spiegato - ci sono le tavole originali dei disegnatori, qualche chicca mai vista di Aurelio Galleppini e la prima striscia di Tex in assoluto. Però è anche una mostra per tutti. Perché tutti ritroveranno il Tex che nel corso degli anni hanno letto, magari anche solo una volta".

La mostra si apre con un viaggio. La ricostruzione di una carrozza di un treno, dove dai finestrini scorrono le immagini della storia italiana accompagnate dalle copertine dei fumetti di Tex. Poi si procede tra disegni, fotografie, materiali rari e talvolta mai visti prima. Una stanza è dedicata a Gianluigi Bonelli. C'è la sua macchina da scrivere e c'è il cappello di Tex. E poi nelle altre stanze, tutte le copertine, e tanti riferimenti storici, a partire dal 1948, anno della nascita dell'eroe.

"Tex nasce nell'immediato dopoguerra a Milano quando una imprenditrice illuminata, Tea Bonelli, ricostituisce una casa editrice che era nata nell'anteguerra grazie al marito, Giunluigi Bonelli, che poi è il creatore di Tex. Nasce per caso e per sfida. Il personaggio su cui puntava la casa editrice in verità era un altro, Occhio Cupo si chiamava. Questo Occhio Cupo è durato qualche mese, Tex è ancora qui dopo 70 anni", ha sottolineato Masiero.

Nell'esposizione spazio anche alla multimedialità con la realtà aumentata per mostrare i paesaggi del mondo di Tex, dai deserti del Sud-Ovest alle grandi praterie del Mid-West.