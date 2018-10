Torta di ghiaccio, sardine e gelatina per la delfina Pelé

Roma, (askanews) - La delfina Pelé, la più longeva d'Europa, domenica 30 settembre a Oltremare, al Family Experience Park di Riccione, ha festeggiato 54 anni e in questa occasione si è tenuta per lei una super festa di compleanno nella Laguna di Ulisse, con tanto di torta di ghiaccio, pesciolini e gelatina colorata, anche con le lettere del suo nome.

Texana d origine, è arrivata al Delphinarium di Riccione nel 1972 ed è stata battezzata Pelé per la sua abilità nel palleggiare e agguantare il pesce al volo. Dal 2004 Oltremare è la sua casa, ed è anche cittadina onoraria di Riccione. La grossa femmina di tursiope, che oggi pesa ben 204 kg, continua a fare sorridere, emozionare e commuovere i visitatori, fra i quali tanti bambini che anche grazie a lei imparano il rispetto per l ambiente e per il mare.

Ben cinquemila persone presenti all'evento. Il compleanno di Pelé, infatti, è stata anche una festa all insegna della solidarietà: parte del ricavato della giornata è stato devoluto all'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla - sezione Rimini Riccione).