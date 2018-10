A Roma torna "Scientific Park", al Parco degli Acquedotti

Roma, (askanews) - Torna, per il sesto anno consecutivo, la manifestazione per tutta la famiglia "Scientific Park", sabato 6 ottobre, a Roma, (dalle ore 10.00 alle 18.30). L'area degli Acquedotti del Parco Regionale dell'Appia Antica si trasformerà nel meraviglioso scenario perfetto per ospitare l'evento che, nelle 5 edizioni precedenti, ha raccolto circa 5.000 partecipanti.

La 6a edizione dello Scientific Park sarà una giornata di raccolta fondi e promozione delle attività didattiche e divulgative dell'Associazione ScienzImpresa, che opera, come nelle occasioni precedenti, in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica.

Scientific Park VI è un appuntamento dedicato alla scienza, rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle famiglie, con laboratori di astronomia, fisica, paleontologia, vulcanologia... e gli immancabili razzi ad acqua. Durante i laboratori i partecipanti avranno modo di avvicinarsi alla Fisica Solare, di comprendere quelle leggi della fisica che sfruttiamo quotidianamente senza neanche rendercene conto, di trasformarsi in un paleontologo, far eruttare un vulcano o, addirittura, vestire i panni di un piccolo ingegnere aerospaziale e costruire e lanciare un vero razzo!