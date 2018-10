Auto: anteprime al salone di Parigi, Ferrari lancia la Monza Sp

Parigi (askanews) - Si apre il sipario del motor show di Parigi, con le prime macchine svelate nei due giorni dedicati alla stampa. Una kermesse ricca di tecnologia e design, che il pubblico potrà visitare dal 4 al 14 ottobre. Tante le novità, incluso il ritorno delle moto, ma anche assenze importanti: mancano infatti Fiat e Alfa Romeo, Jeep e Nissan, Ford e Volkswagen. C'è invece la Ferrari, che presenta la Monza Sp, la macchina più potente nella storia di Maranello.

Il salone nella Ville Lumière compie 120 anni e qui il Cavallino Rampante porta il suo ultimo gioiello, prodotto in versione monoposto e biposto. Una vettura in serie speciale ispirata alla 750 Monza e alle "barchette da competizione" degli anni '50. La presenza italiana è assicurata anche dalla Maserati, che mette in mostra la Levante Ribelle, suv in edizione limitata.

Grande spazio per i costruttori francesi: la Renault lancia il restyling della Kadjar, mentre la Peugeot esibisce il prototipo e-Legend. Dalla Citroen arriva la C5 Aircross Hybrid, una concept car, e per il marchio Ds un suv di piccole dimensioni, la Ds 3 Crossback. I tedeschi rispondono con la nuova Serie 3 della Bmw e l'ultima versione della Macan da parte della Porsche. In pista anche l'Audi con la nuova A1 Sportback e il suv elettrico e-tron.

A Parigi c'è poi la Toyota, che svela la Yaris Y20 per celebrare i 20 anni del modello, insieme al prototipo della nuova Supra. Il brand di lusso Lexus presenta il restyling della Rc Coupè, accompagnato dalla Es Hybrid alla première europea. Dalla Corea arrivano la Hyundai, con la i30 Fastback N, e la Kia con la ProCeed. Nello stand Land Rover sfila il nuovo Discovery Sport, mentre l'americana Tesla lancia la Model 3, l'elettrica di massa.