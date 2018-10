Il Nobel per la Fisica va ai tre pionieri dei laser

Roma, (askanews) - Il Nobel per la fisica 2018 è andato a tre scienziati per le loro scoperte nel campo dei laser: lo statunitense Arthur Ashkin, il francese Gérard Mourou e la canadese Donna Strickland, ha annunciato l'Accademia reale delle scienze di Stoccolma, spiegando che con i loro strumenti di precisione avanzati hanno aperto la strada a nuove aree di ricerca inesplorate e a molte applicazioni mediche e industriali. I tre si divideranno i nove milioni di corone svedesi del prestigioso premio .

Ad Ashkin, del New Jersey, va metà del premio per lo sviluppo delle "pinzette ottiche", una tecnologia che consente di maneggiare organismi minuscoli, come batteri o virus, grazie a raggi di luce, con un effetto che il comitato dei Nobel ha illustrato con un video di un phon che fa levitare una pallina da ping pong.

Mourou e Strickland, invece, hanno vinto un quarto del premio ciascuno "per il loro metodo per la generazione di impulsi ottici ultra-brevi ad alta intensità", ha spiegato il comitato.

Strickland, fisica dei laser all'Università di Waterloo in Ontario, è la terza donna a vincere il Nobel della Fisica, l'ultima fu Maria Goeppert Mayer nel 1963 per il suo lavoro sulla struttura del nucleo a shell, la prima Marie Curie insieme al marito Pierre nel 1903. Raggiunta al telefono Stickland ha commentato il premio:

"Dobbiamo celebrare le donne fisico, perché ci siamo e spero che sia il momento in cui possiamo progredire più velocemente. Sono onorata di essere una di queste donne" ha detto.